Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:20, 5 июня 2026Россия

ВСУ выпустили более сотни беспилотников по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 106 беспилотников ВСУ над территорией России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более сотни беспилотников над территорией России в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram.

Уточняется, что дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. В общей сложности было перехвачено 106 беспилотников.

Ранее стало известно, что системы ПВО в ночь на 5 июня сбили над российскими регионами 123 украинских беспилотных летательных аппарата. Среди атакованных ВСУ субъектов федерации — Московский регион, Крым, а также Тульская, Воронежская, Нижегородская, Калужская и другие области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Письмо с элементами хамства». Путин прокомментировал послание Зеленского и дал ответ по поводу встречи с ним

    Трамп назвал важную деталь переговоров по Украине

    Помощник Путина жестко отреагировал на письмо Зеленского

    В Минпромторге сообщили о планах по выпуску дорогих седанов Senat

    Украинца депортировали из Польши из-за гигантского сома

    Крысиный рай возмутил жителей российского города

    Слуцкий оценил ответ Путина на письмо Зеленского

    В российском городе пожаловались на вонючую едкую воду из-под крана

    В российском городе коммунальщики решили положить асфальт в лужи

    Премьер Польши пригрозил Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok