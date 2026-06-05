ВСУ выпустили более сотни беспилотников по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 106 беспилотников ВСУ над территорией России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более сотни беспилотников над территорией России в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram.

Уточняется, что дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. В общей сложности было перехвачено 106 беспилотников.

Ранее стало известно, что системы ПВО в ночь на 5 июня сбили над российскими регионами 123 украинских беспилотных летательных аппарата. Среди атакованных ВСУ субъектов федерации — Московский регион, Крым, а также Тульская, Воронежская, Нижегородская, Калужская и другие области.