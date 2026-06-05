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22:29, 5 июня 2026Интернет и СМИ

В Китае назвали «единственное верное решение» по Украине

NetEase: Для мира на Украине нужно убрать Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Единственное верное решение для достижения мира на Украине — убрать президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразило китайское издание NetEase.

Как утверждается в статье, несмотря на то, что глава России Владимир Путин заявил о готовности Москвы идти на компромиссы, он выдвинул ряд условий, среди которых — подписание мирного соглашения с легитимным представителем Украины. Им Владимир Зеленский не является, поскольку срок его полномочий на посту президента Украины уже истек. «Таким образом, для Украины единственным способом достичь мира является сдача Зеленского», — пишет NetEase.

Также, отмечает издание, хотя лидер США Дональд Трамп пытается создавать образ «американского императора», он не обладает абсолютной властью. «Если бы Трамп действительно сдержал обещания перед Путиным, Зеленскому бы это не понравилось, что привело бы к неразрешимому тупику в мирных переговорах. Поэтому остается единственное верное решение — устранить Зеленского, который только создает проблемы», — говорится в материале. Как утверждает издание, американский президент разделяет эту идею, поскольку «неоднократно направлял своих представителей на Украину с требованием о проведении досрочных выборов».

Ранее Трамп дал прогноз по урегулированию конфликта на Украине — по его мнению, боевые действия могут завершиться уже скоро. Он также в очередной раз подчеркнул, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы он был президентом в 2022 году.

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