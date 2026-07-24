Украину предупредили об отсутствии шансов на вступление в ЕС

Пушилин: Украина не имеет шансов на вступление в Евросоюз

Украина не имеет шансов на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.

По его словам, у Киева никогда не было такой возможности, а обещания Запада о принятии его в объединение — это манипуляция.

Ранее стало известно, что Венгрия заблокировала начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС по двум кластерам: «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность».

До этого премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против поспешных переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Он отметил, что считает нелогичным идею начать обсуждения Брюсселя и Киева по другим вопросам вступления в блок сразу вслед за открытием первого этапа обсуждений.