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04:10, 24 июля 2026 (обновлено: 04:13, 24 июля 2026)Бывший СССР

Украину предупредили об отсутствии шансов на вступление в ЕС

Пушилин: Украина не имеет шансов на вступление в Евросоюз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vuk Valcic / Globallookpress.com

Украина не имеет шансов на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.

По его словам, у Киева никогда не было такой возможности, а обещания Запада о принятии его в объединение — это манипуляция.

Ранее стало известно, что Венгрия заблокировала начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС по двум кластерам: «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность».

До этого премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против поспешных переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Он отметил, что считает нелогичным идею начать обсуждения Брюсселя и Киева по другим вопросам вступления в блок сразу вслед за открытием первого этапа обсуждений.

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