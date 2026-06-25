Венгрия выступила против новой идеи ЕС по Украине

Мадьяр: Венгрия выступает против поспешных переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Венгрия считает нелогичным идею начать обсуждения Европейского союза (ЕС) и Украины по другим вопросам вступления в блок сразу вслед за открытием первого этапа переговоров. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает агентство Portfolio.

«Мы оказали поддержку первому этапу, это произошло потому, что Украина сделала то, о чем просило венгерское правительство в отношении венгерского меньшинства. На техническом уровне, спустя две недели после открытия первого кластера, ЕС представил предложение об открытии остальных кластеров. Мы считаем, что это несправедливо по отношению к балканским странам-кандидатам», — отметил политик.

По словам Мадьяра, действия Брюсселя не являются логичными и не соответствует западным стандартам.

23 июня журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Венгрия блокирует открытие новых кластеров, в ходе которых будут идти обсуждения о приеме Украины и Молдавии в блок.