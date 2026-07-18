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19:03, 18 июля 2026Мир

Стало известно о новом вето Венгрии для Украины

Венгрия заблокировала начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС по двум кластерам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Венгрия заблокировала начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз (ЕС) по двум кластерам. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на источники.

Как сообщается, 17 июля на заседании Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Будапешт заблокировал начало диалога с Киевом по переговорным кластерам № 2 «Внутренний рынок» и № 3 «Конкурентоспособность». В свою очередь, венгерские дипломаты дали согласие начать только переговоры с Молдавией по кластеру «Конкурентоспособность».

«Ряд представителей других государств ЕС выступили против такого разделения Украины и Молдавии в переговорах о вступлении и не поддержали этот вариант», — заявили собеседники издания.

Из-за отсутствия согласия решение о начале переговоров с обеими странами было заблокировано. Стороны вернутся к обсуждению на новом заседании COELA 22 июля.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал абсолютное условие для вступления Украины в Евросоюз. Кроме того, премьер Словакии выступил за активное участие ЕС в переговорах о завершении конфликта на Украине.

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