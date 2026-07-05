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Мир
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04:21, 5 июля 2026Мир

Названо абсолютное условие для вступления Украины в Евросоюз

Фицо назвал достижение мира абсолютным условием для вступления Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, какое условие необходимо соблюсти для вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Его слова приводит ТАСС.

Фицо назвал достижение мира абсолютным условием для членства Украины в Евросоюзе. «Никто не будет поддерживать вступление страны в ЕС, если эта страна находится в военном конфликте», — отметил он.

Кроме того, премьер Словакии выступил за активное участие Евросоюза в переговорах о завершении конфликта на Украине. По его словам, урегулировать кризис возможно только путем диалога.

Ранее Венгрия разрешила начать следующий кластер переговоров с Украиной по вступлению в объединение, однако по-прежнему выступает против ускорения процесса. Печь идет о переговорах на основе реальных достижений, а не об ускоренной процедуре вступления в объединение.

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