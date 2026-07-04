Венгрия разрешила ЕС начать следующий кластер переговоров с Украиной

Венгрия разрешила Евросоюзу (ЕС) начать следующий кластер переговоров с Украиной по вступлению в объединение, однако по-прежнему выступает против ускорения процесса. Об этом написал бывший венгерский министр по делам ЕС Янош Бока на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«14 июля открывается следующий кластер вопросов на переговорах с Украиной — всего через месяц после открытия предыдущего. Таким образом, будут открыты уже два из шести кластеров. Украина фактически догнала Сербию в процессе вступления и уже опередила Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Косово», — написал Бока.

Он уточнил, что речь идет о переговорах на основе реальных достижений, а не об ускоренной процедуре вступления в ЕС.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у Украины будут большие проблемы со вступлением в Европейский союз, если Киев будет пытаться интегрироваться в объединение «под флагом Бандеры».