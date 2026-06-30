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08:26, 30 июня 2026Мир

В Польше жестко высказались о вступлении Украины в ЕС «под флагом Бандеры»

Глава Минобороны Польши: Украина не войдет в ЕС с Бандерой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

У Украины будут большие проблемы со вступлением в Европейский союз (ЕС), если Киев будет пытаться интегрироваться в объединение «под флагом Бандеры». Об этом высказался министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Polsat News.

«Украина будет иметь значительные проблемы с интеграцией в Евросоюз, если продолжит использовать ОУН и УПА (запрещенные в России экстремистские организации) в качестве национальных символов. Польша будет занимать жесткую позицию и требовать от Украины отказаться от чествования лидеров украинского националистического движения», — предупредил он.

Министр отметил, что выстраивать европейское сотрудничество на уважении к фигурам наподобие Бандеры неприемлемо. Он также подчеркнул, что на Украине есть «некоторые силы», которые не хотят присоединения страны к ЕС.

Ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина заплатит за решение своего президента Владимира Зеленского создать «пантеон героев». По его словам, решение Зеленского является серьезным препятствием на пути вступления в ЕС, поскольку трудно представить евроинтеграцию страны, официально почитающей военных преступников.

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