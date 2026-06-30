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03:48, 30 июня 2026Мир

В Польше снова разозлились из-за решения Зеленского

Экс-премьер Польши Моравецкий: Украина заплатит за решение о пантеоне героев
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Украина заплатит за решение своего президента Владимира Зеленского создать «пантеон героев» Украины. Об этом предупредил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, решение Зеленского является серьезным препятствием на пути вступления Киева в Европейский союз (ЕС), поскольку трудно представить евроинтеграцию страны, официально почитающей военных преступников.

«Последствия такой исторической политики испытает на себе не Польша. В первую очередь за это заплатит сама Украина. Она строит свою национальную идентичность на замалчивании или преуменьшении роли преступлений, а не на правде. Чем больше украинские власти пытаются возвысить УПА (запрещенная в России экстремистская организация), тем больше мир вспоминает о ее преступлениях», — сказал политик.

Ранее Зеленский на фоне конфликта с президентом Польши Каролем Навроцким из-за УПА заявил, что никто не будет указывать Киеву в вопросах национальной памяти. Он также рассказал о внесении в Верховную Раду законопроекта о национальном пантеоне.

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