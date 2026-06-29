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15:45, 29 июня 2026Бывший СССР

Зеленский решил узаконить чествование командиров УПА

Зеленский решил узаконить чествование командиров УПА через национальный Пантеон
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский решил узаконить чествование командиров Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России) через законопроект об украинском национальном Пантеоне. На это обратило внимание агентство «Интерфакс-Украина».

«Согласно законопроекту, в мемориальном комплексе также имеют право быть почтены президенты Украины, кроме тех, кто в соответствии с Конституцией был отстранен от должности в порядке импичмента. Кроме того, в Пантеоне подлежат чествованию лица, занимавшие должности главнокомандующих (главных командиров) или приравненных к ним в вооруженных силах (армии) Украинской Народной Республики, Галицкой армии, Организации народной обороны "Карпатская Сечь", Украинской повстанческой армии», — говорится в тексте статьи.

Предполагается, что в Пантеоне также будут чествовать лауреатов Нобелевской премии, деятелей науки или культуры мирового уровня, которые были гражданами Украины или родились и проживали на территории страны.

Ранее Зеленский на фоне конфликта с президентом Польши Каролем Навроцким из-за УПА заявил, что никто не будет указывать Киеву в вопросах национальной памяти. Он также рассказал о внесении в Верховную Раду законопроекта о национальном Пантеоне. В него будут включены все исторические деятели, которые «в разные века боролись за Украину».

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