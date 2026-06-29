Зеленский высказался о памяти на Украине на фоне конфликта с Польшей из-за УПА

Зеленский на фоне спора из-за УПА заявил, что никто не будет указывать Киеву, кого чтить

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне конфликта с президентом Польши Каролем Навроцким из-за УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) заявил, что никто не будет указывать Киеву в вопросах национальной памяти. С таким заявлением политик выступил в ходе речи в честь Дня Конституции Украины, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Никто и никогда не будет приказывать, как нам жить, как говорить, кого нам любить, кому быть благодарными и каких героев чтить», — высказался политик.

Зеленский рассказал о внесении в Верховную Раду Украины законопроекта об украинском национальном пантеоне и назвал инициативу «новым знаковым элементом» государственного строительства. По его словам, в пантеон будут включены все исторические деятели, которые «в разные века боролись за Украину».

Ранее доцент факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин предрек в комментарии «Ленте.ру» масштабную конфронтацию Украины и Польши на фоне спора об УПА. По мнению политолога, напряженность в отношениях Киева и Варшавы будет нарастать по мере ослабления военного потенциала Украины в вооруженном конфликте с Россией.