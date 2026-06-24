Политолог Барынкин: Риторика Варшавы будет меняться по мере ослабления потенциала Киева

Риторика руководства Польши относительно памяти об УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) на Украине с большой долей вероятности будет только ужесточаться. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Артем Барынкин.

Последний скандал — лишь пролог куда более серьезного процесса, к которому Варшава готовилась долгие годы. Отметим, что героизация УПА началась не вчера и сами польские политики прекрасно понимали, кого взращивали на Украине Артем Барынкин доцент факультета международных отношений СПбГУ

По мнению политолога, напряженность в отношениях Киева и Варшавы будет нарастать по мере ослабления военного потенциала Украины в вооруженном конфликте с Россией. Он также указал на призывы правых польских блогеров к украинскому руководству вернуть Польше не только врученные награды, но и выделенные на поддержку ресурсы, а также также «наследие кресов» (наследие «приграничья», под которым в Польше имеются в виду западные регионы Украины — прим. «Ленты.ру»).

Тогда и Варшава заговорит по-другому. (...) Идет ли речь о территориях или культурных ценностях — покажет время Артем Барынкин доцент факультета международных отношений СПбГУ

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Марчин Сипневский предложил пересмотреть помощь Киеву из-за указа президента Украины Владимира Зеленского о присвоении элитному подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименования «имени героев УПА». Политик назвал героизацию УПА на Украине противоречащей основополагающим ценностям ЕС, включая уважение человеческого достоинства, прав человека и стремление к исторической правде и примирению.