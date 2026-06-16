В ЕС предложили пересмотреть помощь Киеву из-за указа Зеленского о памяти УПА

Депутат ЕП Сипневский призвал пересмотреть помощь Киеву из-за указа Зеленского об УПА

Европейский союз (ЕС) должен пересмотреть финансовую помощь Киеву из-за указа президента Украины Владимира Зеленского о присвоении элитному подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). С таким призывом выступил депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Марчин Сипневский в соответствующем депутатском запросе, с текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

«Украина, как страна-кандидат в Европейский союз и получатель беспрецедентной финансовой и военной помощи от институтов ЕС, должна соблюдать европейские стандарты, включая прекращение национального обожествления преступников», — высказался политик.

Сипневский назвал героизацию УПА на Украине противоречащей основополагающим ценностям ЕС, включая уважение человеческого достоинства, прав человека и стремление к исторической правде и примирению. Депутат ЕП призвал Европейскую комиссию (ЕК) официально отреагировать на начавшийся после решения скандал.

Сипневский предложил ЕК рассмотреть прекращение героизации УПА и других украинских националистических формирований в качестве условия продолжения финансовой помощи Киеву. Также политик призвал Брюссель отслеживать случаи официальной героизации формирования, ответственного за геноцид поляков в годы Второй мировой войны.

26 мая Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «имени героев УПА». В ответ министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил Киев о выборе пути конфронтации из-за чествования УПА.