В Европарламенте осудили рекламу о жарке лука с русофобским подтекстом

Евродепутат Тоом осудила скандальную рекламу эстонской компании о жарке лука

Депутат Центристской партии Эстонии Яна Тоом высказалась насчет скандальной рекламы о жарке лука, в которой потребители увидели попытку посеять межнациональную рознь. Своим мнением она поделилась на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Парламентарий раскритиковала методы компании, которая решила завлечь внимание покупателей к своему товару провокационным постером. «Идея в том, чтобы каждый, кто купит вашу колбасу, думал, что жрет обгорелого врага? Или я как-то неправильно трактую, извините, язык маркетинга? Вот же ж идиоты», — отметила Тоом, вспомнив известное выражение: «Кому война, а кому мать родна».

Она подчеркнула, что пикник на фоне военных пожаров, показанный на картинке, превышает все границы терпимости. Своим постером фирма только отпугнула часть потенциальных потребителей, указала депутат.

Ранее в Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы, где двое мужчин с украинскими флажками на футболках жарят лук. Картинка сопровождалась надписью: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий». Покупатели обнаружили в этом попытку посеять межнациональную рознь, поскольку луковицами в республике пренебрежительно называют русскоязычное население.

Эстонский производитель мясопродуктов Rannarootsi отказался удалять скандальную рекламу. Исполнительный директор компании Кармо Аксель считает, что реклама уже живет своей жизнью, поэтому пытаться чистить ее с просторов интернета бессмысленно. Руководитель фирмы решил оправдаться, что якобы не знал о существовании негативного значения эстонского слова «лук».

