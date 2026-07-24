Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:47, 24 июля 2026 (обновлено: 03:49, 24 июля 2026)Мир

В Европарламенте осудили рекламу о жарке лука с русофобским подтекстом

Евродепутат Тоом осудила скандальную рекламу эстонской компании о жарке лука
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Депутат Центристской партии Эстонии Яна Тоом высказалась насчет скандальной рекламы о жарке лука, в которой потребители увидели попытку посеять межнациональную рознь. Своим мнением она поделилась на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Парламентарий раскритиковала методы компании, которая решила завлечь внимание покупателей к своему товару провокационным постером. «Идея в том, чтобы каждый, кто купит вашу колбасу, думал, что жрет обгорелого врага? Или я как-то неправильно трактую, извините, язык маркетинга? Вот же ж идиоты», — отметила Тоом, вспомнив известное выражение: «Кому война, а кому мать родна».

Она подчеркнула, что пикник на фоне военных пожаров, показанный на картинке, превышает все границы терпимости. Своим постером фирма только отпугнула часть потенциальных потребителей, указала депутат.

Ранее в Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы, где двое мужчин с украинскими флажками на футболках жарят лук. Картинка сопровождалась надписью: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий». Покупатели обнаружили в этом попытку посеять межнациональную рознь, поскольку луковицами в республике пренебрежительно называют русскоязычное население.

Эстонский производитель мясопродуктов Rannarootsi отказался удалять скандальную рекламу. Исполнительный директор компании Кармо Аксель считает, что реклама уже живет своей жизнью, поэтому пытаться чистить ее с просторов интернета бессмысленно. Руководитель фирмы решил оправдаться, что якобы не знал о существовании негативного значения эстонского слова «лук».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Две соседние с Россией страны остались без света. Что произошло?
    В Польше вновь возмутились Зеленским
    В Европарламенте осудили рекламу о жарке лука с русофобским подтекстом
    В Москве подсчитали многодетные семьи
    Россиянка раскрыла траты на путешествие в Марокко
    Киты-убийцы научились взрывать огромных рыб для забавы
    Раскрыто отношение Трампа к новому премьеру Британии
    Ленинградскую область атаковали беспилотники
    Школьник накрыл собой трехлетнего брата при взрыве дрона ВСУ
    Сексолог назвала два самых бесполезных «бабушкиных» совета по сохранению отношений
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok