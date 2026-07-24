США объявили о 13-й волне ударов по Ирану

CENTCOM: ВС США 13-ю ночь подряд наносят удары по Ирану

ВС США начали очередную серию ударов по военным целям в Иране. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил страны (CENTCOM) в соцсети X.

«Это 13-я подряд ночь ударов, направленных на то, чтобы привлечь Иран к ответственности и уменьшить угрозы со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для коммерческого судоходства», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность возобновления крупных атак против Ирана и даже допускает нанесение новых, более масштабных ударов по Исламской Республике. По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), в регион уже направляются дополнительные силы и вооружение.