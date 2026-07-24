Киты-убийцы научились взрывать огромных рыб для забавы

Косатки в Калифорнийском заливе начали таранить туши лун-рыб для забавы

В Мексике, косатки, которых также называют китами-убийцами, обитающие в Калифорнийском заливе, научились развлекаться при помощи туш лун-рыб. Об этом пишет The Independent.

Ученые заметили, что некоторые животные из местной популяции начали врезаться в огромные туши луна-рыб и наблюдать, как они взрываются, разлетаясь на куски. На глазах людей одна косатка удерживала тушу за плавник, а другая разогналась и разбила ее на части мощным ударом.

Биолог Кэтрин Эйрес сказала, что косатки часто разрывают добычу на куски, чтобы поделиться ею с другими членами группы, включая детенышей и подростков. Однако, по словам ученой, зафиксированная практика разбивания туши луна-рыбы на мелкие кусочки ударом «с разбега» может быть просто игрой, придуманной для забавы. По другой версии, подобное поведение может быть элементом обработки пищи перед употреблением.

В июне 2025 года сообщалось, что китов-убийц заметили за использованием водорослей в неочевидных целях. Животные стали использовать водоросли в качестве мочалок.