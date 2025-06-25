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17:55, 25 июня 2025Из жизни

Китов-убийц заметили за использованием водорослей в неочевидных целях

Current Biology: Косатки трут друг друга водорослями как мочалками
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Michael Weberberger / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Студентка магистратуры Эксетерского университета, Великобритания, заметила, что косатки используют водоросли в неочевидных целях: в качестве мочалок. Об этом пишет CBS News.

Сотрудники Эксетерского университета уже более 50 лет наблюдают за поведением китов-убийц, обитающих в море Селиш. Студентка Рэйчел Джон просматривала записи с беспилотников, как вдруг наткнулась на странные кадры. На них одна косатка отрывает кусок ламинарии, кладет ее между своим телом и телом другой особи, после чего они трутся друг о друга.

Согласно британским ученым, науке уже известно такое явление, как келпинг. Так называют процесс, в рамках которого косатка трется о водоросли, чтобы развлечься и избавиться от ороговевшей кожи. Тем не менее до наблюдения Джон биологи не предполагали, что киты-убийцы могут помогать в этом друг другу. Они назвали это «аллокелпинг». Соответствующая статья опубликована в научном журнале Current Biology.

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Авторы статьи утверждают, что аллокеплинг — первое свидетельство того, что морские млекопитающие способны создавать инструменты. С ними не согласилась биолог из Джорджтаунского университета Джанет Манн. Она привела в пример афалин, которые используют морские губки в охоте.

Ведущий автор исследования Майкл Вайс добавил, что аллокелпинг можно считать проявлением культуры, развившейся у косаток. Однако отметил, что, возможно, ученые не смогут изучить ее до конца: косатки вымирают. Чрезмерный вылов рыбы и изменение климата сокращают популяцию чавычи — их основной пищи, что негативно влияет на размножение китов.

Ранее сообщалось, что на южном побережье Западной Австралии стая из более чем 60 косаток растерзала синего кита-пигмея. Свидетелями атаки стали ученые и туристы: все они были на борту туристического судна, когда косатки начали охоту.

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