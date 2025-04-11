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09:50, 11 апреля 2025Из жизни

Стая из 60 косаток растерзала кита-пигмея

В Австралии синий кит стал жертвой стаи агрессивных косаток
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На южном побережье Западной Австралии стая из более чем 60 косаток растерзала синего кита-пигмея. Об этом пишет ABC.

Свидетелями атаки стали ученые и туристы: все они были на борту туристического судна, когда косатки начали охоту. В течение примерно полутора часов эти агрессивные млекопитающие преследовали жертву, истощая ее, прежде чем загнать в подводный каньон Бремер. В один момент около 30 косаток окружили кита, который отчаянно пытался спастись. Даже с лодки на теле животного были видны следы укусов, а позже на поверхности воды появилось характерное темное пятно.

Морской биолог Дженна Такер подчеркнула, что нападения на синих китов фиксировались на камеру всего несколько раз по всему миру, и четыре из них произошли именно в каньоне Бремер. «Наблюдать за тем, как кит сражается с численно превосходящими его косатками, было очень тяжело. Мы стараемся не вмешиваться и не мешать природе, но за таким очень трудно наблюдать; порой это бывает очень жестоко», — призналась она.

Карликовый синий кит, или кит-пигмей, занесен в Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения. Он является меньшим подвидом самого большого животного на планете — синего кита. Его длина в среднем достигает 18 метров.

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Ранее сообщалось, что ученые впервые сняли на видео одиночное нападение косатки на акулу-людоеда. Косатка по прозвищу Старбоард набросилась на молодую акулу длиной около 2,5 метра и расправилась с ней всего за две минуты. После нападения она уплыла с печенью акулы в зубах.

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