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04:02, 24 июля 2026Интернет и СМИ

Жертва первоапрельского розыгрыша элегантно отомстила обидчику

«Лента.ру»: Жертва розыгрыша в отместку внушила обидчику, что его обокрали
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: dabyki.nadya / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Sixinarow950 рассказал, как ему элегантно отомстила жертва его же первоапрельского розыгрыша. Та в отместку внушила обидчику мысль, что его обокрали.

«Моя семья арендует дом у пилота авиакомпании. Его на какой-то момент отстранили от работы, так как требовалось подробное медицинское освидетельствование. 1 апреля я подумал, что будет забавно сказать ему, что у нас не хватает денег для оплаты аренды. При этом я совершенно забыл, что у него самого сейчас туго с финансами», — написал автор.

Летчик в ответ на шутливое сообщение мужчины заявил, что с пониманием относится к ситуации. После этого мужчина вспомнил о проблемах владельца дома и признался, что пошутил, после чего сразу перевел деньги. Пилот ответил, что это все, конечно, потешно, но предупредил, что шутника ждет неизбежная расплата.

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Спустя пару недель семья автора отправилась в большое путешествие по Соединенным Штатам. В один из дней он получил от владельца дома тревожное сообщение. Мужчина написал, что, проезжая мимо дома, он обратил внимание на слегка приподнятые ворота — достаточные для того, чтобы под ними прополз человек. Он также заявил, что после этого вызвал полицию.

«Я немедленно запаниковал, рассказал обо всем жене и стал ждать развития событий, однако в течение следующего получаса не получал никаких известий. Все мои мысли были только об украденной электронике, моих горных велосипедах, инструментах, ключах от припаркованного там грузовика. А потом жена спросила: "Помнишь, ты разыграл его насчет аренды?" Я не хотел в это верить. Чуть позже он пилот написал мне: "Месть — штука коварная"», — заключил мужчина.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал историю о том, как один его коллега отомстил другому за неуместный розыгрыш. По словам автора, оба они работали машинистами локомотивов.

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