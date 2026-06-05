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22:45, 5 июня 2026Спорт

Карпин назвал катастрофой второй тайм сборной России с Буркина-Фасо

Тренер Карпин назвал катастрофой второй тайм сборной России в матче с Буркина-Фасо
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскритиковал игру команды во втором тайме товарищеского матча против Буркина‑Фасо. Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист назвал второй тайм катастрофой, отметив, что у команды ничего не получалось. «Надо было проводить не шесть замен, а 11», — заявил Карпин.

Ранее 5 июня сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Буркина-Фасо в товарищеском матче. Встреча прошла в пятницу, 5 июня, в Волгограде и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Сборной России осталось провести один матч в рамках летнего сбора. 9 июня команда сыграет против команды Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Команда Валерия Карпина не допускается до участия в международных соревнованиях, поэтому играет только в товарищеских матчах.

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