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22:19, 5 июня 2026Россия

Герой России погиб на СВО

Герой России Наран Очир-Горяев погиб на СВО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Замкомандира батальона, герой России Наран Очир-Горяев погиб в зоне спецоперации (СВО) на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Калмыкия понесла невосполнимую утрату. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш прославленный земляк, Герой России, старший лейтенант Наран Алексеевич Очир-Горяев. Для Калмыкии, всей страны и для меня лично — это огромная потеря», — написал он.

По его словам, Очир-Горяев находился на передовой с самого начала СВО. В частности, он принимал участие в боях за Соледар и Северск.

Ранее в зоне СВО погиб российский актер Павел Чернявский, снявшийся в сериалах «Счастливы вместе» и «След». На счету актера около 40 работ в кино и сериалах. С 2020-го по 2022-й год он служил в театре имени Ермоловой.

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