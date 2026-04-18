США ослабили санкции по сделкам с российской нефтью

США разрешили сделки с российской нефтью, погруженной на танкеры до 17 апреля. О возобновлении лицензии на продажу российской нефти сообщил американский Минфин, пишет РИА Новости.

Как уточнили в министерстве, разрешены сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из Российской Федерации», которые были загружены на танкеры до 17 апреля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия допускала, что Соединенные Штаты могут не продлить генеральные лицензии на покупку российской нефти.