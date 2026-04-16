В Кремле отреагировали на решение США не продлевать лицензии на покупку нефти

Песков: РФ допускала, что США могут не продлить лицензии на покупку нефти

Россия допускала, что Соединенные Штаты могут не продлить генеральные лицензии на покупку российской нефти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление американского министра финансов Скотта Бессента, передает РИА Новости

«Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий» — сказал Песков журналистам. Представитель Кремля напомнил что Россия уже не первый год живет под грузом санкций, которые в Москве считают незаконными с точки зрения международного права.

Ранее Бессент заявил, что США не будут продлевать лицензии на покупку российской и иранской нефти. США приостановили санкции на российскую нефть 12 марта из-за блокады Ираном Ормузского пролива. Лицензия действовала до 11 апреля.