Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:17, 15 апреля 2026

В США высказались о повторном снятии санкций с российской нефти

Бессент: США не будут продлевать лицензии на покупку российской нефти
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Drake / Reuters

США не намерены продлевать лицензии на покупку российской и иранской нефти. О возможном повторном снятии санкций высказался американский министр финансов Скотт Бессент в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Мы не будем возобновлять генеральную лицензию на российскую нефть, и мы не будем возобновлять генеральную лицензию на иранскую нефть», — сказал он.

США приостановили санкции на российскую нефть 12 марта из-за блокады Ираном Ормузского пролива. Лицензия действовала до 11 апреля.

Ранее стало известно, что Норвегия, являющаяся нефтяным конкурентом России, в марте обновила рекорд по экспорту сырья на внешние рынки. «Закрытие Ормузского пролива привело к самой высокой экспортной выручке за все время», — констатировал глава Центрального статистического бюро (SSB) Ян Олав Рерхус.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok