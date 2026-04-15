В США высказались о повторном снятии санкций с российской нефти

Бессент: США не будут продлевать лицензии на покупку российской нефти

США не намерены продлевать лицензии на покупку российской и иранской нефти. О возможном повторном снятии санкций высказался американский министр финансов Скотт Бессент в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Мы не будем возобновлять генеральную лицензию на российскую нефть, и мы не будем возобновлять генеральную лицензию на иранскую нефть», — сказал он.

США приостановили санкции на российскую нефть 12 марта из-за блокады Ираном Ормузского пролива. Лицензия действовала до 11 апреля.

Ранее стало известно, что Норвегия, являющаяся нефтяным конкурентом России, в марте обновила рекорд по экспорту сырья на внешние рынки. «Закрытие Ормузского пролива привело к самой высокой экспортной выручке за все время», — констатировал глава Центрального статистического бюро (SSB) Ян Олав Рерхус.