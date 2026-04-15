13:38, 15 апреля 2026Экономика

Нефтяной конкурент России извлек выгоду из войны в Иране

SSB: Норвегия в марте обновила рекорд по экспорту нефти на фоне войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nora Buli / Reuters

Норвегия, являющаяся нефтяным конкурентом России, в марте обновила рекорд по экспорту сырья на внешние рынки. Об этом сообщается на сайте Центрального статистического бюро (SSB) скандинавской страны.

Масштабные перебои с поставками ближневосточной нефти из-за блокировки Ормузского пролива привели к повышенному спросу на норвежское сырье. Компании из скандинавской страны смогли извлечь выгоду из этого благодаря стремительному росту цен на ключевой энергоресурс.

В итоге за первый месяц весны суммарная стоимость экспорта норвежской нефти достигла 6,1 миллиарда долларов. Результат оказался максимальным за все время статистических наблюдений. «Закрытие Ормузского пролива привело к самой высокой экспортной выручке за все время», — констатировал глава ведомства Ян Олав Рерхус.

Материалы по теме:
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
6 мая 2025

Мартовский показатель оказался на 67,9 процента выше в годовом выражении. Подобная динамика была обусловлена не только ростом цен на нефть, но и объемами поставок. За первый месяц весны экспорт норвежской нефти увеличился на 27,3 процента в физическом выражении и достиг 57 миллионов баррелей, заключили в SSB.

После резкого сокращения поставок российской нефти Норвегия закрепила за собой статус ключевого экспортера сырья на европейский энергорынок. В среднесрочной перспективе положение скандинавской страны может еще больше укрепиться с учетом утвержденной стратегии властей Евросоюза (ЕС) по ускоренному отказу от российских энергоносителей. После 2027 года, полагают эксперты, освободившуюся нишу, помимо Норвегии, скорее всего, поделят между собой США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и восточной части Закавказья (Азербайджан).

    Последние новости

    ВСУ ударили дронами по крупному промышленному городу в России. Власти заявили о террористической атаке, есть жертвы

    Страна Европы перешла на азербайджанскую нефть вместо российской

    Шансы на смену курса США по Украине оценили

    Популярный препарат неожиданно оказался полезен для печени

    В России прокомментировали работу над созданием европейского аналога НАТО

    Российского производителя лифтов собрались обанкротить

    Долина назвала свой райдер скромным

    Украина предъявила претензии Израилю за покупку зерна у России

    Криминалист привел еще одну версию пропажи лично награжденного Путиным Героя России

    Между обращением Бони к Путину и новостями об ослаблении блокировок интернета нашли связь

    Все новости
