13:05, 26 января 2026Экономика

Совет Евросоюза утвердил запрет импорта российского газа

Совет ЕС окончательно утвердил запрет на поставки российского газа в любом виде
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Michael Sohn / Pool / Reuters

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Евросоюза (ЕС) запрещается с 1 января 2027 года, а газа по трубопроводам — с 30 сентября 2027 года. Соответствующее решение окончательно утвердил Совет ЕС.

Новые правила также включают в себя меры по эффективному мониторингу и диверсификации энергоснабжения. Комментируя утверждение документа, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкл Дамианос указал, что благодаря запрету энергетический рынок станет устойчивее, избавится от зависимости от Москвы.

В рамках системы контроля ЕС намерен проверять страну-поставщика газа перед разрешением на ввоз партии. Несоблюдение правил повлечет за собой штрафы в размере не менее 2,5 миллиона евро для физических лиц и не менее 40 миллионов евро для компаний.

К 1 марта страны ЕС подготовят национальные планы по замене поставщиков газа и обозначат потенциальные проблемы, связанные с отказом от поставок из России.

Как говорится в сообщении, на российский газ по-прежнему приходится 13 процентов всего газового импорта ЕС, что в денежном выражении составляет порядка 15 миллиардов евро. Это подвергает регион рискам с точки зрения торговли и безопасности. Решение об отказе от российских энергоресурсов связано с началом боевых действий на Украине в 2022 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что зависимость Европы от российского газа в прошлые годы носила эфемерный характер и, в сущности, была обоюдной. «Мы как продавец зависели от них, они зависели от нас как покупатели», — указал он.

