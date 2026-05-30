Стало известно о проблемах ушедшей из России компании по производству популярной обуви

Финский производитель обуви Kuoma терпит убытки и закрывает старейшую фабрику

Финская компания, производящая обувь под популярным брендом Kuoma, терпит убытки и закрывает свою старейшую фабрику. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Kuomiokoski Oy вынуждена перенести производство в другой город на фоне падения доходов после ухода из России. Фабрика в поселении Куомиокоски будет закрыта, производство переедет в город Мянтюхарью.

После ухода с российского рынка в 2022 году выручка компании упала примерно на треть. В 2025 году убытки превысили один миллион евро.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью ТАСС заявлял, что разрыв связей с Россией и закрытие границ негативно отразились на социально-экономической ситуации в Финляндии.

При этом, отметил дипломат, Хельсинки является одним из «наиболее ярых» сторонников Киева. «Давно привыкли, что голос финских представителей звучит, как правило, громче всех, когда речь заходит об очередных антироссийских санкциях», — высказался Кузнецов.