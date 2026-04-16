03:02, 16 апреля 2026Мир

Посол раскрыл детали помощи Финляндии Украине

Посол Кузнецов: Финляндия оказала Украине военную помощь на €3,2 млрд
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Финляндия оказала Украине военную помощь на сумму свыше трех миллиардов евро. Детали поддержки Киева раскрыл посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью ТАСС.

«Финны уже передали украинцам 32 "пакета" военной помощи на общую сумму 3,2 миллиарда евро и останавливаться на достигнутом, судя по всему, не планируют», — сказал он.

По его словам, Финляндия является одним из главных поставщиков оружия Украине «в расчете на душу населения».

Ранее дипломат назвал Финляндию одним из «наиболее ярых» сторонников Киева. «Давно привыкли, что голос финских представителей звучит, как правило, громче всех, когда речь заходит об очередных антироссийских санкциях», — высказался Кузнецов.

