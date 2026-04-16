Назван один из наиболее ярых сторонников Киева

02:34, 16 апреля 2026Мир

Посол Кузнецов назвал Финляндию одним из наиболее ярых сторонников Киева
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Joakim Honkasalo / Unsplash

Финляндия по-прежнему остается в числе «наиболее ярых» сторонников Киева. Об этом ТАСС рассказал посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

Он отметил, что Финляндия продолжает выступать за оказание всестороннего давления на Москву. «Давно привыкли, что голос финских представителей звучит, как правило, громче всех, когда речь заходит об очередных антироссийских санкциях или привлечении России к ответственности за совершенные якобы военные преступления на Украине», — высказался дипломат.

Как утверждает Кузнецов, в Хельсинки продолжают настаивать, что конфликт на Украине должен быть урегулирован исключительно на условиях Киева.

Ранее Кузнецов заявил, что Финляндия оградилась от России железным занавесом. Дипломат указал, что на данный момент отношений между Москвой и Хельсинки фактически не существует.

