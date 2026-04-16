В России заявили о железном занавесе со стороны Финляндии

Посол МИД РФ Кузнецов: Российско-финляндских отношений фактически не существует

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что страна оградилась от Москвы железным занавесом. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что на данный момент отношений между Москвой и Хельсинки фактически не существует.

«За четыре года финские власти разрушили практически все, что нарабатывалось нашими странами многие послевоенные десятилетия в общественно-политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах», — отметил он.

По мнению Кузнецова, железного занавеса между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Финляндия закупила дополнительные гаубицы для размещения на границе с Россией. «Ожидается, что орудия будут развернуты в большом количестве на 1340-километровой границе с Россией», — написало издание Military Watch Magazine (MWM).