14:28, 15 апреля 2026Наука и техника

Финляндия закупила дополнительные гаубицы для размещения на границе с Россией

MWM: Финляндия приобрела САУ K9 Thunder для размещения на границе с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Финляндия приобрела дополнительные корейские самоходные артиллерийские установки (САУ) K9 Thunder для размещения на границе с Россией. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

«Финское министерство обороны заказало дополнительные 112 самоходных 155-мм гаубиц K9 Thunder; ожидается, что орудия будут развернуты в большом количестве на 1340-километровой границе с Россией», — говорится в материале.

Уточняется, что количество южнокорейских самоходных гаубиц в Вооруженных силах Финляндии возрастет до 208 единиц.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» передал партию автоматов АК-203 калибра 7,62 миллиметра иностранному заказчику. Отмечается, что экспортный контракт на 2026 год выполнен на сто процентов и досрочно.

    Последние новости

    Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

    Оценены шансы «Реала» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

    Трамп отреагировал на поражение Орбана на выборах

    Раскрыты последствия для «заминировавшего» поезд россиянина

    Проживших вместе 70 лет мужа и жены не стало в один день

    Москвичам назвали способы пережить цветение березы

    В России предрекли нищету и долги решившей выйти из СНГ стране

    Названы преимущества платных дорог

    Путин заявил о несоответствии экономической ситуации прогнозам ЦБ и правительства

    Один звонок из Минобороны решил судьбу бойца СВО

    Все новости
