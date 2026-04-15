«Калашников» досрочно поставил АК-203

«Калашников» досрочно поставил автоматы АК-203 на экспорт

Концерн «Калашников» поставил крупную партию автоматов АК-203 калибра 7,62 миллиметра иностранному заказчику. Об этом сообщила пресс-служба производителя.

«Экспортный контракт на 2026 год исполнен досрочно, обязательства по нему выполнены на сто процентов», — говорится в сообщении.

АК-203 — это модернизированная версия автомата АК-103 под патрон 7,62х39 миллиметров. Оружие получило интегрированные планки Пикатинни для установки дополнительного оборудования, регулируемый приклад и пистолетную рукоятку. Автомат весит 3,8 килограмма, а максимальная длина с разложенным прикладом составляет 950 миллиметров. Концерн напомнил, что АК «двухсотой» серии выпускают на экспорт с 2020 года.

Ранее «Рособоронэкспорт» сообщил, что на выставке Defence Services Asia в Малайзии представят современные автоматы, включая АК-15, АК-19 и АК-308. Также посетителям продемонстрируют пистолет-пулемет Калашникова, пулемет РПЛ-20 и винтовку СВЧ.