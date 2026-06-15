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21:46, 15 июня 2026Спорт

Вратарь Кабо-Верде заплакал после сенсационной ничьей с Испанией и стал популярным в сети

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья заплакал после ничьей с Испанией на чемпионате мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

40‑летний вратарь сборной Кабо‑Верде Жозимар Возинья заплакал после сенсационной ничьей с национальной командой Испании в первом туре чемпионата мира 2026 года. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

После матча с Испанией Возинья стал популярным в социальных сетях. Число подписчиков футболиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) выросло с 50 тысяч до 1,5 миллиона.

Встреча между Испанией и Кабо‑Верде завершилась со счетом 0:0. Возинья сохранил свои ворота в неприкосновенности в поединке с одной из сильнейших команд мира: испанцы занимают третье место в рейтинге Международной федерации футбола, тогда как Кабо‑Верде — 64‑ю строчку. За игру Испания нанесла 27 ударов, семь из них пришлись в створ.

Команды набрали по очку в группе Н. Еще две сборные квартета — Саудовская Аравия и Уругвай — сыграют между собой 16 июня в 1:00 по московскому времени.

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