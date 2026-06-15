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20:57, 15 июня 2026Спорт

Сборная Испании сыграла вничью с Кабо-Верде на старте чемпионата мира

Сборная Испании сыграла вничью с Кабо-Верде в первом туре чемпионата мира-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сборная Испании сыграла вничью с национальной командой Кабо-Верде в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась со счетом 0:0.

Команды набрали по очку в группе Н. Еще две сборные квартета — Саудовская Аравия и Уругвай — сыграют между собой 16 июня в 1:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

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