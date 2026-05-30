Объяснено нежелание россиян заканчивать раздражающее общение

16:32, 30 мая 2026

«VK Знакомства»: Россияне продолжают раздражающее общение из-за боязни показаться плохими
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Россияне продолжают переписку, даже если общение с собеседником вызывает чувство раздражения. Так данный феномен объяснили аналитики «VK Знакомств», исследование которых попало в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь люди боятся показаться плохими, поэтому предпочитают не заканчивать общение первыми. «Одна из самых частых причин — нежелание причинить дискомфорт другому человеку — идет из детства. Установка быть вежливым не исчезает и в цифровом общении, хотя все давно уже выросли», — говорится в материале.

Кроме того, нередко человеку важно получить внимание любой ценой, даже если само общение не вызывает интереса. Это особенно часто происходит в периоды эмоциональной нестабильности, одиночества или от заниженной самооценки, считают эксперты.

По словам специалистов, часто люди продолжают переписку в надежде узнать человека лучше, а некоторые просто избегают принятия решения из-за ментальных проблем.

Психолог сервиса Zigmund.Online Дарья Хаирова считает, что раздражающее общение важно вовремя завершать. «Главное — без двойных сигналов и ложной надежды. Если после этого осталась вина, стоит разделить два разных ощущения: "неприятно" и "неправильно" — это не одно и то же. Честный финал уважительнее затяжного молчания», — пояснила она.

Ранее в мае сообщалось, что каждая третья женщина разочаровалась в своем мужчине.

