16:08, 30 мая 2026Спорт

Россиянин нокаутировал соперника за 40 секунд на турнире UFC

Россиянин Павлович нокаутировал соперника из Бразилии за 40 секунд на турнире UFC в Макао
Владислав Уткин
Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Россиянин Сергей Павлович нокаутировал соперника из Бразилии Таллисона Тейшейру за 40 секунд на турнире UFC в Макао. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок тяжеловесов прошел в рамках турнира UFC Fight Night 277. В нем 34-летний Павлович одержал 21-ю победу в UFC при трех поражениях. 26-летний Тейшейра одержал девять побед и потерпел два поражения.

Ранее Павлович сравнил тренировки в России и США. По его словам, в американских залах разминка проходит индивидуально, в то время как в России она чаще общая для группы. Спортсмен отметил, что продолжительность сессий тоже варьируется: в США тренировки могут длиться около часа, а в России — до двух часов.

В августе 2025 года Павлович победил американца Валдо Кортес-Акосту на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей: 30-27, 29-28, 29-28.

