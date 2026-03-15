Боец UFC Павлович сравнил тренировки в России и США

Боец Павлович заявил, что между тренировками в России и США нет больших отличий

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович сравнил тренировки в России и США. Его цитирует Sport24 со ссылкой на канал Камила Гаджиева.

Спортсмен заявил, что между тренировками в России и США нет глобальных отличий. В американских залах разминка проходит индивидуально, в то время как в России она чаще общая для группы. Павлович отметил, что продолжительность сессий тоже варьируется: в США тренировки могут длиться около часа, а в России — до двух часов.

Боец подчеркнул, что ни один метод не лучше другого — все зависит от предпочтений спортсмена. Он сам предпочитает более длительные занятия, которые лучше подходят его стилю подготовки, и не видит причин для кардинальных изменений.

Павлович 30 мая проведет бой с представителем Бразилии Таллисоном Тейшейрой. Поединок пройдет в китайском Макао в рамках турнира UFC Macau.