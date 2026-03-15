Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
22:46, 15 марта 2026

Боец UFC Павлович сравнил тренировки в России и США

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jerome Miron / USA Today Sports / Reuters

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович сравнил тренировки в России и США. Его цитирует Sport24 со ссылкой на канал Камила Гаджиева.

Спортсмен заявил, что между тренировками в России и США нет глобальных отличий. В американских залах разминка проходит индивидуально, в то время как в России она чаще общая для группы. Павлович отметил, что продолжительность сессий тоже варьируется: в США тренировки могут длиться около часа, а в России — до двух часов.

Боец подчеркнул, что ни один метод не лучше другого — все зависит от предпочтений спортсмена. Он сам предпочитает более длительные занятия, которые лучше подходят его стилю подготовки, и не видит причин для кардинальных изменений.

Павлович 30 мая проведет бой с представителем Бразилии Таллисоном Тейшейрой. Поединок пройдет в китайском Макао в рамках турнира UFC Macau.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok