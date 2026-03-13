Реклама

10:08, 13 марта 2026Спорт

Российский боец UFC Павлович узнал имя следующего соперника

Российский боец UFC Павлович 30 мая проведет бой с бразильцем Тейшейрой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Сергей Павлович

Сергей Павлович. Фото: Jerome Miron / USA Today Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович узнал имя следующего соперника в абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщается в Telegram-канале промоушена.

Спортсмен 30 мая проведет бой с представителем Бразилии Таллисоном Тейшейрой. Поединок пройдет в китайском Макао в рамках турнира UFC Macau.

Последний раз Павлович выходил в октагон в августе 2025 года на турнире UFC в Шанхае. Тяжеловес победил доминиканца Валдо Кортес-Акосту единогласным решением судей.

33-летний Павлович одержал 20 побед в профессиональной карьере. Он трижды проигрывал в ММА. На счету 26-летнего Тейшейры девять побед и одно поражение.

