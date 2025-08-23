Спорт
14:41, 23 августа 2025Спорт

Российский боец Павлович победил на турнире UFC

Российский боец-тяжеловес Сергей Павлович победил Кортес-Акосту на турнире UFC
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Российский боец-тяжеловес Сергей Павлович победил американца Валдо Кортес-Акосту на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в рамках турнира UFC Fight Night 257, проходящего в Шанхае, продлился все три раунда. Бой завершился победой Павловича единогласным решением судей: 30-27, 29-28, 29-28.

22 августа Павлович вышел на дуэль взглядов с Кортес-Акостой, обернувшись в российский флаг. Спортсмен объяснил поступок тем, что 22 августа отмечается День государственного флага страны.

33-летний Павлович одержал 20-ю победу в профессиональной карьере. Он трижды проигрывал в ММА, одно из поражений пришлось на бой за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе, в котором россиянин уступил британцу Тому Аспиналлу.

    Обсудить
