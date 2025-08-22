Спорт
11:10, 22 августа 2025Спорт

Павлович вышел с российским флагом на дуэль взглядов перед боем в UFC

Сергей Павлович вышел с российским флагом на дуэль взглядов перед боем в UFC
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович вышел на дуэль взглядов с американским бойцом Вальдо Кортесом‑Акостой, обернувшись в российский флаг. Видео мероприятия Павлович опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее Павлович анонсировал появление на дуэли взглядов с российским флагом. «Все прекрасно знали, что будет важный праздник для нашей страны, для меня как для россиянина это значимый день», — отметил Павлович. 22 августа отмечается День государственного флага России.

Павлович проведет бой с Кортесом‑Акостой 23 августа. Поединок пройдет на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт рассказал о том, что организация продала все билеты на турнир в Шанхае за одну минуту. «Мы делаем веселые вещи», — добавил функционер.

    Все новости