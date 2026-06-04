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13:03, 4 июня 2026Культура

Звезде Голливуда дали условный срок и отправили лечиться от алкоголизма

Шайа ЛаБаф получил срок в полгода условно за пьяную драку
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Актер Шайа ЛаБаф получил условный срок в полгода и два года испытательного срока за пьяную драку в Новом Орлеане в феврале этого года. Об этом сообщает Variety.

По словам адвоката артиста Сары Червински, звезду «Трансформеров» также обязали пройти лечение от алкогольной зависимости.

«ЛаБаф появился сегодня в суде, желая взять на себя ответственность за свою роль в том, что произошло. Он сделал это и теперь сосредоточится на семье, работе и новых творческих проектах», — заявила Червински.

В феврале ЛаБаф был арестован за пьяный дебош в одном из баров Нового Орлеана во время карнавала Марди Гра. Он завязал драку, когда его пытались выгнать из заведения, и нанес удары троим мужчинам. Суд увидел в действиях ЛаБафа побои.

После инцидента актер был также госпитализирован.

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