Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
01:10, 18 февраля 2026Культура

Звезду Голливуда доставили в больницу после пьяного дебоша в баре

Шайю Лабафа арестовали после пьяного дебоша в баре Нового Орлеана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mark Blinch / Reuters

Известный американский актер Шайа Лабаф устроил драку с двумя мужчинами в одном из баров Нового Орлеана. Звезду Голливуда доставили в больницу, а затем арестовали. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на местную полицию.

Драка произошла в R Bar. Сообщается, что Лабаф начал нарушать общественный порядок, становясь все более агрессивным. Один из сотрудников бара вывел актера из заведения, после чего тот несколько раз ударил одного из мужчин кулаками. Затем актер ушел, но через какое-то время вернулся, проявляя еще большую агрессию.

Несколько человек попытались удержать Лабафа, но, когда выпустили, он вновь ударил мужчину, которого бил ранее. Затем актер ударил другого человека. В итоге его удерживали до приезда правоохранителей.

Ранее сообщалось, что голливудское агентство по продвижению талантов CAA разорвало контракт с обвиненным в насилии Шайей ЛаБафом. Сотрудничество было расторгнуто по обоюдному согласию, звезду «Трансформеров» не увольняли

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    ВСУ обстреляли российский город ракетами HIMARS

    В Бельгии раскрыли будущее требование России к НАТО

    Мигрант оскорбительно высказался о российском паспорте и поплатился

    Звезду Голливуда доставили в больницу после пьяного дебоша в баре

    Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины. Как прошел 11-й день Игр

    Петросян заняла пятое место по итогам короткой программы на Олимпиаде

    Обманувшая американцев русская мошенница вышла в свет в прозрачном корсете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok