Звезду Голливуда доставили в больницу после пьяного дебоша в баре

Шайю Лабафа арестовали после пьяного дебоша в баре Нового Орлеана

Известный американский актер Шайа Лабаф устроил драку с двумя мужчинами в одном из баров Нового Орлеана. Звезду Голливуда доставили в больницу, а затем арестовали. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на местную полицию.

Драка произошла в R Bar. Сообщается, что Лабаф начал нарушать общественный порядок, становясь все более агрессивным. Один из сотрудников бара вывел актера из заведения, после чего тот несколько раз ударил одного из мужчин кулаками. Затем актер ушел, но через какое-то время вернулся, проявляя еще большую агрессию.

Несколько человек попытались удержать Лабафа, но, когда выпустили, он вновь ударил мужчину, которого бил ранее. Затем актер ударил другого человека. В итоге его удерживали до приезда правоохранителей.

Ранее сообщалось, что голливудское агентство по продвижению талантов CAA разорвало контракт с обвиненным в насилии Шайей ЛаБафом. Сотрудничество было расторгнуто по обоюдному согласию, звезду «Трансформеров» не увольняли