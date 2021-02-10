Голливудское агентство разорвало контракт с обвиненным в насилии Шайей ЛаБафом

Голливудское агентство по продвижению талантов CAA разорвало контракт с обвиненным в насилии актером Шайей ЛаБафом. Об этом сообщает издание Variety.

Сотрудничество было расторгнуто по обоюдному согласию, звезду «Трансформеров» не увольняли. В настоящее время ЛаБаф проходит лечение в реабилитационном центре, поэтому он решил сделать перерыв в карьере. Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что артист находится в лечебном учреждении уже более пяти недель. От чего именно его лечат, не уточняется.

11 декабря прошлого года стало известно, что исполнительница FKA twigs (настоящее имя — Талия Дебретт Барнетт) подала в суд на ЛаБафа. Как утверждается в иске, за время их романа, который длился год, актер неоднократно оскорблял ее, применял физическое и эмоциональное насилие и намеренно заразил ее венерическим заболеванием. FKA twigs поддержала певица Sia, которая призналась, что тоже стала жертвой эмоционального насилия со стороны артиста.

Позднее адвокат ЛаБафа Шон Холли заявила, что ее клиент нуждается в помощи и знает об этом. Она пообещала, что актер пройдет курс лечения.