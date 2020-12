Обвиненный в насилии ЛаБаф закрутил роман со звездой «Однажды в… Голливуде»

Американского актера Шайю ЛаБафа, ранее обвиняемого в домашнем насилии, заметили с новой девушкой, ею оказалась звезда фильма «Однажды в… Голливуде» Маргарет Куэлли. Об этом сообщает Daily Mail.

В субботу, 19 декабря, звездная пара попала в объектив папарацци в аэропорту Лос-Анджелеса. На фотографиях запечатлено, как Шайа страстно целуется с 26-летней актрисой на парковке одного из терминалов.

По данным источника, они встречаются. Пара еще не прокомментировала свои отношения публично. В октябре оба появились в откровенном видеоклипе на песню Love Me Like You Hate Me. Композиция и клип были спродюсированы сестрой актрисы, Рэйни Куэлли, под сценическим именем Rainsford. В нем Маргарет и Шайа сыграли пару, которая переживает напряженные и эмоциональные отношения.

Ранее британская певица Талия Дебретт Барнетт, более известная как FKA twigs, обвинила актера Шайю ЛаБафа в насилии и подала на него в суд. Австралийская артистка Сиа Ферлер (Sia) поддержала исполнительницу, заявив, что тоже стала жертвой эмоционального насилия со стороны артиста. 34-летний ЛаБаф частично подтвердил слова певицы, подчеркнув, что из-за алкоголизма подвергал насилию и себя, и окружающих. Еще в одном письме он объявил, что многие из обвинений в его адрес лживы.