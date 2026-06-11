Компанию россиян расстреляли из ружья из-за музыки

В Красноярске мужчина открыл стрельбу по компании из-за музыки, один убит

В Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего жителя, открывшего огонь из ружья по людям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина подозревается по статье 105 («Убийство») и части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство четырех лиц») УК РФ.

По версии следствия, ночью 11 июня 39-летняя женщина и трое мужчин 38-40 лет громко слушали музыку на улице около магазина, из-за чего у них произошел конфликт с задержанным. Во время ссоры мужчина достал охотничье ружье и стал из него стрелять по компании. Потерпевшие попытались спрятаться в машине и уехать, однако мужчина продолжил стрелять.

38-летний потерпевший получил ранение в грудную клетку, которое оказалось несовместимым с жизнью. Его товарищи были ранены, им потребовалась госпитализация. Решается вопрос об избрании меры пресечения стрелку.

Ранее Следственный комитет назвал причину ДТП с протаранившим толпу россиян автобусом.