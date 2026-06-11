Названа причина ДТП с протаранившим толпу россиян автобусом

СК: Водитель протаранившего россиян автобуса выехал на красный сигнал светофора

Водитель автобуса, который протаранил толпу людей в Екатеринбурге, выехал на красный сигнал светофора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Это, по данным ведомства, и спровоцировало аварию и последующий наезд на пешеходов. В отношении 49-летнего водителя возбуждено уголовное дело, его подозревают в преступлении по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.

Также задержан 43-летний директор транспортной компании, Ему вменяют часть 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ. По версии следствия, директор регулярно нарушал правила выпуска автобусов на линию, недостаточно контролировал их состояние, а также нарушал режим труда и отдыха сотрудников.

О ДТП стало известно вечером 10 июня. Автобус протаранил пешеходов и врезался в храм «Большой Златоуст» в центре города. Четыре человека не выжили. Водитель признался, что перепутал педали газа и тормоза. В момент аварии он был трезв.