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20:06, 10 июня 2026Авто

Автобус протаранил пешеходов и врезался в храм в центре российского города

В Екатеринбурге автобус протаранил пешеходов и врезался в храм, четверо не выжили
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Екатеринбурге автобус протаранил пешеходов и врезался в храм «Большой Златоуст» в центре города. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, четверо людей не выжили после ДТП. Предположительно, жертвами оказались трое взрослых и ребенок.

К месту происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой помощи.

Как пишет Telegram-канал Ural Mash, по предварительной информации, авария произошла из-за того, что перед автобусом на скорости выскочил китайский внедорожник. Очевидцы отметили, что несколько человек пострадали. У одного из мужчин сильно травмирована нога.

До этого сообщалось, что в Ярославской области опрокинулся автобус с детьми. Тогда пострадали 12 человек.

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