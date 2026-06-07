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19:27, 7 июня 2026Россия

В Ярославской области опрокинулся автобус с детьми

Губернатор Евраев: В Ярославской области опрокинулся автобус, пострадали 12 человек
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Юрий Бизгаймер / Фотобанк Лори

Экскурсионный автобус в деревне Сверчково опрокинулся, в результате аварии пострадали 12 человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале.

«В деревне Сверчково во второй половине дня опрокинулся экскурсионный автобус Yutong. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Жертв нет. Всех пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу», — указал чиновник.

Евраев подчеркнул, что власти держат ситуацию на контроле, причины происшествия выясняются.

Ранее 12 человек пострадали в жестком ДТП с участием пассажирского автобуса в Казани. По предварительным данным, на Горьковском шоссе один из водителей не успел затормозить и влетел в другой автобус.

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