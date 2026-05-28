13:21, 28 мая 2026

12 человек пострадали в жестком ДТП с участием автобуса в российском городе

Майя Назарова

Фото: YuryKara / Shutterstock / Fotodom

12 человек пострадали в жестком ДТП с участием пассажирского автобуса в Казани. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Среди получивших травмы в российском городе есть четверо детей. По предварительным данным, на Горьковском шоссе один из водителей не успел затормозить и влетел в другой автобус — кабину виновника аварии буквально смяло.

Всем пострадавшим гражданам начали оказывать помощь медики. На месте ДТП начали работу представители экстренных служб.

До этого стало известно, что в Самарской области автобус с 44 детьми столкнулся с кроссовером Renault Duster. Тогда пострадавших не было выявлено.

Еще раньше школьный автобус попал в серьезное ДТП в Омской области, одного ребенка спасти не удалось.

