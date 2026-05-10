15:24, 10 мая 2026Россия

Ребенок не выжил в ДТП с автобусом в российском регионе

Маргарита Щигарева
Фото: страница «Управление МВД России по Омской области» во Вконтакте

Школьный автобус попал в серьезное ДТП в Омской области, один ребенок не выжил. Об этом в группе в соцсети «ВКонтакте» сообщило Управление МВД по российскому региону.

«В районе 519-го километра автодороги ТюменьОмск произошло столкновение школьного автобуса "Газель" с большегрузным автомобилем», — заявили в ведомстве.

Семь детей доставили в больницу. Уточняется, что всего в салоне находились восемь несовершеннолетних. В полиции добавили, что окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.

Позднее в Минздраве по Омской области сообщили, что число пострадавших выросло до девяти, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Мордовии перевернулся рейсовый автобус с 18 пассажирами. В результате за медицинской помощью обратились 13 человек.

Перед этим стало известно, что легковой автомобиль рухнул в реку в Приморье. Машину унесло течением, водитель не выжил.

